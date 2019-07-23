Hatay'ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü törenle kutlandı Haberi

-tören alanından genel detaylar

-vali doğan çelenk sunması

-lütfü savaşın çelenk sunması

-bayrak göndere çekilirken

-şehitlik

-şehitlik tören alanı detay

-vali doğan çelenk sunması

-saygı atışı

-Türk Bayrağı detay

-vali doğanın konuşması

-vali doğan şehit kabirlerine karanfil dağıtırken detay

-lütfü savaş şehit kabirlerine karanfil dağıtırken detay

-kuranı kerim okunurken detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk koyma töreninin ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Hatay’ın ana vatana katılışının 80. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Hudut Alay Komutanı P. Alb. Ümit Durmaz ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş çelenk sundu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından buradaki tören son buldu. Antakya Şehitliği'nde devam eden tören, Şehitler Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.

Saygı atışının yapılmasının ardından Şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Rahmi Doğan Atatürk’ün barışçıl ve akılcı politikayla izleyerek Hatay’ın ana vatana katılmasını zaferle sonuçlandırdığını belirterek “Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Hatay halkının bağımsızlık tutkusuyla başlayan ve büyük bir inanç, sabır ve kararlılıkla süren mücadelesi; Büyük Önder Atatürk’ün Hatay’ı ‘şahsi meselemdir’ diyerek sahiplenişi ve bizzat yürüttüğü barışçıl ve akılcı politikayla zaferle sonuçlanmıştır. Bizlere vatan toprağı olarak bıraktığınız emanetinizin değerini bilerek onu sizler gibi canımız pahasına koruma ve bizden sonraki nesillere ulaştırma azmi ve gayreti içindeyiz” ifadelerine yer verdi. Daha sonra Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve beraberindekiler, Şehitliği gezerek şehit kabirlerine karanfiller bıraktı. Şehitler için Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından törenler sona erdi.

