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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çanakkale gezisi Haberi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çanakkale gezisi Haberi



: - Öğrencilerin otobüsün önünde fotoğraf çektirmesi - Otobüsün arkasından su döken velilerin görüntüleri - Geziye katılan öğrencilerden görüntülerHATAY (AA) - Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, "Genç Adımlar Kampa - 3" projesi kapsamında, Hatay lı 30 lise öğrencisi Çanakkale'ye gönderildi.Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılması ve polis ile öğrenci kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projede, 30 öğrenciye 3 emniyet personeli eşlik etti.Öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'ndan otobüsle Çanakkale'ye uğurlandı.Ücretsiz olan gezi 3 gün sürecek.

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