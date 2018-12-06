Hatay havaalanı sulara teslim oldu

-Suların birikmesi için bırakılan platik kaplar

-Havaalanı detay



( HATAY )- Havaalanı çatıdan su sızdırdı, plastik kutuyla önüne geçilmek istendi HATAY



- Hatay’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından, Hatay Havaalanını su bastı. Havalimanın çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılması önlemek için terminalin farklı noktalarına plastik kutu konuldu. Hatay’da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından, Hatay Havaalanını sular altında kaldı. Havaalanı çatısından akan suya, havaalanı personeli plastik kutulu önlem aldı. Plastik kutuları yan yana yerleştirerek, çatıdan akan suların önüne geçilmeye çalıştı. Kovaları gören yolcular ise şaşkınlık içerisinde olan biteni seyretti.

