Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay havaalanı sulara teslim oldu

Hatay havaalanı sulara teslim oldu

-Cep telefonu görüntüsü-

Sağanak Yağış Irak 

-Suların birikmesi için bırakılan platik kaplar
-Havaalanı detay

( HATAY )- Havaalanı çatıdan su sızdırdı, plastik kutuyla önüne geçilmek istendi HATAY

- Hatay’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışların ardından, Hatay Havaalanını su bastı. Havalimanın çatısından şiddetli yağmurun ardından akan suların yayılması önlemek için terminalin farklı noktalarına plastik kutu konuldu. Hatay’da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından, Hatay Havaalanını sular altında kaldı. Havaalanı çatısından akan suya, havaalanı personeli plastik kutulu önlem aldı. Plastik kutuları yan yana yerleştirerek, çatıdan akan suların önüne geçilmeye çalıştı. Kovaları gören yolcular ise şaşkınlık içerisinde olan biteni seyretti.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı