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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hatay gece saatlerinde sise teslim oldu Video

Hatay gece saatlerinde sise teslim oldu Video

Karayolunda sisin görünümü

Polis Güneşli Hava Güneşli Irak 

-Polislerin alanda önlem alması
-Sürücülerin dörtlüleri yakması
-Sisi görüntüleyenler
-Sis görünümü detay

( HATAY )- Hatay’da gece etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı HATAY

- Hatay’da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler birçok noktada önlem alırken, Antakya-Samandağ Karayolunda görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan, sürücülere zor anlar yaşattı. Antakya-Samandağ Karayolunda görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesiyle polisler yolda önlem alırken sürücüler de dörtlülerini yakarak ilerledi. Gece boyunca etkili olacak olan sisin sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.
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