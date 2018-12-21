Hatay gece saatlerinde sise teslim oldu Video

-Polislerin alanda önlem alması

-Sürücülerin dörtlüleri yakması

-Sisi görüntüleyenler

-Sis görünümü detay



( HATAY )- Hatay’da gece etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı HATAY



- Hatay’da, gece saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler birçok noktada önlem alırken, Antakya-Samandağ Karayolunda görüş mesafesi 20 metrenin altına düştü. Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan, sürücülere zor anlar yaşattı. Antakya-Samandağ Karayolunda görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesiyle polisler yolda önlem alırken sürücüler de dörtlülerini yakarak ilerledi. Gece boyunca etkili olacak olan sisin sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor.

