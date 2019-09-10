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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay Emniyet Müdürü kaza yaptı: Eşi hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı

Hatay Emniyet Müdürü kaza yaptı: Eşi hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler

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( NİĞDE -EK)- Kazada Karabörk ve 2 çocuğu yaralanırken eşi hayatını kaybetti NİĞDE

- Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Karabörk ve 2 çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil; Bor İlçesi TOKİ Kavşağında süt tankeri ile çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk'ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.
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