Hatay Emniyet Müdürü Karabörk, ambulans helikopterle Adana'ya getirildi

- Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ü taşıyan helikopterin gelişi - Karabörk’ün ambulansa aktarılması - Karabörk’ün hastaneye getirilmesi - Eşinin cenaze töreninin ardından Osmaniye'den Adana 'ya getirilen Karabörk'ün, tedavisine burada devam edileceği bildirildiADANA (AA) - Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşinin cenaze törenine katıldıktan sonra Osmaniye'den ambulans helikopterle Adana 'ya getirildi. Aynı kazada hayatını kaybeden eşi Zuhal Karabörk'ün, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki cenaze törenine katılan Kamil Karabörk, tedavisinin devamı için Adana 'ya nakledildi.Karabörk'ü taşıyan helikopter, Sağlık Müdürlüğü yerleşkesindeki piste indi. Buradan sedyeyle kendisini bekleyen ambulansa aktarılan Karabörk, Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.Karabörk'ün tedavisine devam edileceği bildirildi.
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