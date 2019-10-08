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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı

Hatay'dan sınıra komando sevkiyatı

Sivil otobüslerin ve askeri araçların geçişi

Argo Komando Dolar Askeri Araç Kargo Uçağı 

-Araçların geçişinden detaylar

( HATAY ) HATAY

- Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, Hatay'dan sivil otobüslerle komando sevkiyatı yapıldı. Askeri kargo uçağı ile Hatay Havaalanına gelen 200'e yakın komando, sivil otobüsler ve askeri araçlarla yola çıktı. Komandolar, Suriye sınırındaki birliklerde görevlendirilecek.
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