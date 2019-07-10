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10 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor İzle

Hatay’dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor İzle

Askeri araçların geçişi

( HATAY ) HATAY

Zırhlı Araç Komando Askeri Araç Terör Operasyonu Askeri Birlik 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Hatay’dan Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç ve komando sevkiyatı yapıldı. Zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlardan oluşan konvoyun sınırdaki birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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