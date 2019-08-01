Hatay'dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı İzle

- Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken sabah saatlerinde gerçekleşti. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gecen çok sayıda mühimmat yüklü tır Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi. (ELF-
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