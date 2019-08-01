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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı İzle

Hatay'dan Şanlıurfa sınırına mühimmat sevkiyatı İzle

Mühimmat yüklü askeri araçların geçişi

( HATAY ) HATAY

Askeri Araç 


- Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını sürdürürken sabah saatlerinde gerçekleşti. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gecen çok sayıda mühimmat yüklü tır Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı. Kırıkhan ilçe merkezinde görüntülenen sevkiyatın ardından mühimmatların Şanlıurfa-Suriye sınırına konuşlandırılacağı öğrenildi. (ELF-
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