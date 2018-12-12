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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'daki terör operasyonu - HATAY

Hatay'daki terör operasyonu - HATAY

- Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon - İskenderun Adalet Sarayı binası - Zanlıların adliyeden çıkarılması Hatay 'daki terör operasyonu - Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandıHATAY (AA) - Hatay 'da Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı tutuklandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmış El Kaide üyelerinin yakalanmasına yönelik başlattıkları çalışmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Z.E ve A.H ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Adli Kontrol Kaçak Akalan Terör Operasyonu Irak 

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