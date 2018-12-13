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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'daki terör operasyonu

Hatay'daki terör operasyonu



: - Zanlıların adliyeden çıkarılması - Adliyeye sevk edilen 3 El Kaide şüphelisi daha tutuklandıHATAY (AA) - Hatay 'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 zanlı daha tutuklandı.İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan El Kaide üyelerinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden, emniyette sorgusu süren 3'ü daha adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.Operasyon kapsamında 3 gün önce yakalanan 17 şüpheliden, daha önce adliye sevk edilen 12'si tutuklanmış, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Adli Kontrol Kaçak Akalan Terör Örgütü Irak 

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