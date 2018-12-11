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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay'daki sağanak

Hatay'daki sağanak

- - Çöken yollardan detay - Taşan derelerden detay - Devrilen ağaçlardan detay - İş makinelerinin temizlik çalışmasından detay - Yağış nedeniyle hasar gören alanlarda onarım ve temizlik çalışması başlatıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Antakya ve Defne ilçelerindeki sağanak nedeniyle hasar gören yollarda onarım, derelerde ise temizlik çalışması yapılıyor.Kentte iki gün etkili olan yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesine yönelik Devlet Su İşleri (DSİ) ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.Ekipler, Amanos Dağları eteklerindeki Karlısu, Oğlakören ve Kuzeytepe mahallelerinde yağış sonrası yola devrilen ağaçları kaldırdı.Sokakları kaplayan çamur ile derelerde biriken moloz yığınlarını iş makineleriyle temizleyen ekiplerin, çöken yolların onarımı için başlattığı çalışma devam ediyor.

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