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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’daki orman yangını söndürüldü

Hatay’daki orman yangını söndürüldü

Helikopterden yanan alanlar

Orman Yangını Trol 

-Ekiplerin yanan alana çıkışı
-İtfaiye araçları detay
-Yanan alanlar
-İş makinasının gidişi
-İtfaiye aracının gidişi

( HATAY )- Dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını bugün sabah saatlerinde söndürüldü HATAY

- Hatay’da dün akşam saatlerinde başlayan yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken rüzgarında etkisiyle yeniden alevlenen orman yangını sabah saatlerinde söndürüldü. İlçeye bağlı Kisecik Mahallesi Gediktepe mevkisinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda gece saatlerinde kontrol altına alındı. Kontrol altında olan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yeniden diğer alanlara yayıldı. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından gece boyu süren müdahale sonucunda yangın sabah saatlerinde söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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