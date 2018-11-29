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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'daki Kel Dağı yeşerecek

Hatay'daki Kel Dağı yeşerecek

- - Ağaç dikiminden detay - Çandır Mahalle Muhtarı Şakir Altaş'ın açıklaması - İş adamı Servet Altaş'ın açıklamasıHATAY (AA) - Hatay ’ın Yayladağı ilçesinde bulunan Kel Dağı'na, bin 400 fidan dikildi.Batısı Akdeniz, güneyi Suriye, doğusu Yayladağı, kuzeyi ise Samandağ’a dayanan Kel Dağı'nda iş adamı Servet Altaş'ın destekleriyle ağaçlandırma çalışması yapıldı.Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Karasor ile Çandır Mahalle Muhtarı Şakir Altaş ve hayırsever iş adamı Servet Altaş'ın katılımıyla çeşitli türlerde bin 400 fidan toprakla buluşturuldu.Muhtar Altaş, yaptığı açıklamada, kıraç yapısı nedeniyle Kel Dağı adıyla anılmaya başlanan bölgenin geçmişte ormanlık olduğunun anlatıldığını belirtti.
Doğadan aldıklarını doğaya geri vermek için bu çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:"Doğaya olan borcumuzu ödemek için buradayız. Üzerinde bulunduğumuz Kel Dağı, çok değil bundan yüz yıl önce ağaçlık bir bölgeymiş. Anlatılanlara göre insanlar bu dağ üzerinde ağaçtan ağaca atlıyorlarmış. Maalesef yıllarca biz buraları katletmişiz. Şimdi doğadan aldığımızı tekrar doğaya verme zamanı."Ağaçlandırma çalışmalarına sponsor olan iş adamı Servet Altaş da doğduğu topraklara hizmet etmekten duyduğu sevinci dile getirerek, "Ben bu kıraç topraklarda doğup büyüdüm. İş icabı şehir hayatı yaşamak zorunda kaldım. Yıllardır bu dağ, Kel Dağı olarak anılıyor, inşallah yaptığımız bu çalışmayla artık bu isimle anılmayacak." dedi.

Ağaçlı Kıraç Ormanlı Allah Hayırsever İş Adamı 

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