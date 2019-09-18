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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Hatay'da zırhlı araç ve komando sevkiyatı

Askeri araçların geçişi

( HATAY ) HATAY

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Komando Dolar Askeri Birlik 


- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy, Hatay'da yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı’na doğru ilerledi.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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