Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Hatay'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

kaza yerinden detay

Hastane Trafik Kazası 

-kazaya karışan araçlardan detay
-ambulanslar detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki seyir halinde bulunan A.A. yönetimindeki 31 RG 999 plakalı araç, önünde bulunan H.A idaresindeki 31 AHB 02 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, H.A.'nın kullandığı otomobil de yine önünde bulunan Y.Y. yönetimindeki 31 AAK 012 plakalı otomobile çarptı. 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı