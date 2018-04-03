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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay’da yurdun ek binasındaki yangın korkuttu

Hatay’da yurdun ek binasındaki yangın korkuttu

İtfaiyenin gelişi

Uttu 

-Duman çıkan binaya müdahale etmeleri

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde erkek öğrenci yurdu ek binasında yangın çıktı. Alınan bilgilere göre, Dumlupınar Mahallesi’nde bulunan özel bir erkek öğrenci yurdu ek binasını olduğu belirtilen ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle bir anda dumanların içinde kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Binanın içinin boş olduğu belirtilirken, can kaybının yaşanmadığı yangında, binada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (MSM-
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