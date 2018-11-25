Hatay’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi İzle

-Çevreyoluna etkisi

-Araçların farlarını yakışı

-Ev ve binaların görünüşü



( HATAY ) - HATAY



- Hatay’da, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesi 100 metrenin altına düşen kentte dev binalar adeta gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra en yüksek hava sıcaklığının 18, gece ise 11 derece olması bekleniyor. Sisin ise öğleden sonra kaybolması bekleniyor. (MBY-

