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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Hatay’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Hatay’da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Ev ve binaların görünüşü

Hava Sıcaklığı 

-Çevreyoluna etkisi
-Araçların farlarını yakışı
-Ev ve binaların görünüşü

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’da, sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesi 100 metrenin altına düşen kentte dev binalar adeta gözden kayboldu. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler de trafikte zor anlar yaşarken, sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, kentte öğleden sonra en yüksek hava sıcaklığının 18, gece ise 11 derece olması bekleniyor. Sisin ise öğleden sonra kaybolması bekleniyor. (MBY-
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