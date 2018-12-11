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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay’da yağışlar yolları göle çevirdi, araçlar ilerlemekte güçlük geçti

Hatay’da yağışlar yolları göle çevirdi, araçlar ilerlemekte güçlük geçti

Sular nedeniyle dönen araç ve göle dönen yol

Sağanak Yağış Tarım 

-Göle dönen yol
-Dereye akan su
-Zarar gören tarla

( HATAY )- Tarım arazilerinin sular altında kaldığı kentte, araçlar göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük geçti HATAY

- Hatay’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Hatay kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Yağışların ardından tarım arazileri de sular atında kalırken, bir çok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı öğrenildi.
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