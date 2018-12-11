Hatay’da yağışlar yolları göle çevirdi, araçlar ilerlemekte güçlük geçti

-Göle dönen yol

-Dereye akan su

-Zarar gören tarla



( HATAY )- Tarım arazilerinin sular altında kaldığı kentte, araçlar göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük geçti HATAY



- Hatay’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kentte hayatı olumsuz etkiledi. Hatay kent merkezinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti. Yağışların ardından tarım arazileri de sular atında kalırken, bir çok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı öğrenildi.

