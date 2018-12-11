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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay’da yağış sonrası kaygan zeminde zincirleme kaza

Hatay’da yağış sonrası kaygan zeminde zincirleme kaza

Kaza yapan araçlar

Sağanak Yağış Kaygan Zemin Zincirleme Kaza 

-Trafikte oluşturulan emniyet
-Polislerin incelemesi
-Ambulansın gidişi
-Tek şeride düşen yolda trafik

( HATAY ) -- 4 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi yaralandı HATAY

- Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da sağanak yağış sonrası kayganlaşan karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi yaralandı. Antakya Çevreyolu Ekinci mevkisinde meydana gelen kazada, Emine Süt'ün kullandığı 31 SU 545 plakalı otomobil, önünde seyrederken yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Serdar Yıldız yönetimindeki 20 BK 058 plakalı otomobile çarptı. Hemen arkalarından gelen Nurettin Yıldırım idaresindeki 06 BBG 283 plakalı otomobil ve Mehmet Yüzgülen'in kullandığı 31 ABK 428 plakalı otomobil kaygan zemin nedeniyle duramayarak önlerindeki otomobillere çarptı. Kazada araçlardan birinde bulunan M.M., yaralandı. Antakya Devlet Hastanesine kaldırılan M.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (MBY-
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