Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 Gözaltı

-Otobüslerin park edişi

-İçerilerinde bulunan şüphelilerin geçirilmesi

-Son olarak kadın şüphelilerin geçirilmesi



( HATAY ) HATAY



- Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlem ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (MBY

