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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 Gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 Gözaltı

Otobüslerin gelişi

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan 

-Otobüslerin park edişi
-İçerilerinde bulunan şüphelilerin geçirilmesi
-Son olarak kadın şüphelilerin geçirilmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmaların ardından operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlem ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (MBY
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