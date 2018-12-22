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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

- - Narkotik köpeği Dante'nin taşların arasına gizlenmiş 7 kilogram esrar bulmasıHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinde 7 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.İl Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yayladağı ilçesi Gözlüce Mahallesi'ndeki bir tarlada narkotik köpeği Dante'nin katılımıyla arama yaptı.Aramada, taşların arasına gizlenmiş bir poşet içinde 7 kilogram esrar bulundu.Arazi sahibi N.A'nın aracında yapılan aramada da 60 gram esrar ele geçirildi.Olayla ilgili N.A. ve O.K. gözaltına alındı.Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Narkotik Trol 

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