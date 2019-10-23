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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Zanlıların adliyeye çıkartılması

( HATAY ) HATAY

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Irak 


- Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği, uyuşturucu sattığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik olarak İskenderun ilçesine bağlı Güzelçay ve Arsuz ilçesine bağlı Çetillik mahallerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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