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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliği

Hatay'da 'Uyum Biz Bize Sohbetler' etkinliği

Hatay 'da "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği - Katılımcılardan detay - Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok'un konuşması - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu'nun konuşması - Halk oyunları gösterisi Hatay 'da "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği - Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok: - "Bizim bir tek çaremiz var o da ittihat etmek. Bizim bunun dışında bir çaremiz yok"HATAY (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" programının beşincisi Hatay 'da düzenlendi.
Antakya'da bir otelde düzenlenen programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'de bulunan 192 farklı ülkeden insana, hiçbir zaman "yabancılar", "mülteciler", "sığınmacılar" veya "göçmenler" demediklerini, onları misafir ve kardeş olarak kabul ettiklerini söyledi.

Yaptıkları faaliyetlere Türkçe isimler verip, insanın ruhuna dokunmaya çalıştıklarını belirten Ok, şunları kaydetti:"Yaptığımız faaliyetlere 'Biz bize sohbetler' diyoruz. 'Birlikte biz olacağız' diyoruz. Eğer ecdadımız gibi, dedelerimiz gibi ihtilafa düşersek, zeminimiz kayboluyor, ayaklarımızın altındaki topraklar kayıyor, birbirimize düşüyoruz. Bizim ihtilaf etme gibi bir lüksümüz yok. Birbirine düşme, ayrışma, farklı düşünme, değişik düşünme, değişik olma, bunlar bizim medeniyetimizin kaldıracağı lüksler değil. Bizim bir tek çaremiz var o da ittihat etmek. Bizim bunun dışında bir çaremiz yok."Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuğunda ülkelerine döneceklerinden şüpheleri olmadığını dile getirdi.Kentteki Suriyeli temsilcilerin katıldığı programda çeşitli sunumlar yapıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Sığınmacı İletişim Sığınmacılar Sığınma Halk Oyunları 

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