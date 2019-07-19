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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Hatay’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Hatay’da üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Evin önü detay

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-Olayın yaşandığı kat detay
-Şahsın ailesi
-Olay yeri detay
-Cenaze çıkarılışı detay
-Aileden detaylar
-Adil Yapar'ın fotoğrafı

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde hukuk fakültesi öğrencisi genç, evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'daki bir üniversitede hukuk fakültesinde okuyan 28 yaşındaki Adil Yapar, büyükbabasının Yeni Mahalle'deki evine gitti. Burada annesi Adil Yapar'ı hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince kaldırmak istedi. Oğlunu uyandıramayan anne, ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Adil Yapar'ın ani ölümüyle sarsılan ailesi sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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