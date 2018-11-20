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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü

Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü

Cenazeye gelen kalabalık ve hapisten gelen oğlunun beklenmesi

Jandarma Akşam Ezanı Cenaze Kalaba Alabalık 

-Cenazenin mezarlığa taşınması
-FETÖ'cü oğlunun getirilmesi
-fotoğraflar

( HATAY ) - FETÖ'den tutuklu oğlu jandarma eşliğinde babasının cenazesine katıldı HATAY

- Hatay'ın Altınözü ilçesinde akşam saatlerinde tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. FETÖ’den tutuklu oğlu jandarma eşliğinde babasının cenazesine katıldı.
Edinilen bilgiye göre, dün Türkmenmezraası Mahallesi yakınlarında tarlasını süren Abdülsamet Bereket (55), bir anda traktörünün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri tarafından Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılan Bereket, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürürken, Abdülsamet Bereket'in öğle namazını müteakiben gömülmesi beklenen cenazesi FETÖ'den tutuklu oğlu Dibo Bereket'in getirilmesiyle akşam ezanıyla Türkmenmezraası Mezarlığı’na defnedildi. FETÖ'den tutuklu oğlu Dibo Bereket jandarma eşliğinde, babasını son yolculuğuna uğurladı.
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