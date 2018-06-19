- Hatay 'da trafik kazası - 6 yaralı - Kaza yerinden genel ve detay görüntü - Kazaya karışan araçtan detay görüntüler - Yaralıların ambulanslarla hastanelere sevkiHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, Mehmet Çörtük iradesindeki 31 L 0396 plakalı otomobil, Aktepe - Hassa karayolu Buhara Mahallesi yol ayrımında yol kenarındaki yaklaşık 4 metre derinliğinde çukura düştü.Kazada, sürücü Çörtük ve beraberindeki 5 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.