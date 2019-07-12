Hatay’da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

-Şarampole yuvarlanan otomobilin görüntüsü,

-Kazanın olduğu yer genel görüntüsü

-Jandarma, itfaiye ekiplerinin çalışmaları.



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Payas ilçesinde TEM otoyolunda meydana gelen kazada 3 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza, TEM otoyolunda meydana geldi. Adana istikametinden -İskenderun yönüne gitmekte olan Selman U. (51) idaresindeki 31 ACE 349 plakalı otomobil seyir halinde gittiği sıra Payas ilçesi Çağlalık mevkiinde bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, itfaiye ekibi sevk edildi. Şarampole düşen otomobil içerisinde sıkışan sürücü ile yolcu olarak bulunan biri çocuk, 4 kişi sıkıştıkları yerden itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartılırken, araçta yolcular arasında bulunan Perihan Uzuntel, Nuray Uzuntel (44), Şekibe Gökpınar (56) yaşamını yitirirken, Kazada yaralanan araç sürücüsü Selman U. ve 3 yaşındaki Ali Sabahattin U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. (NCT-

