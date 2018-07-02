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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü İzle

Hatay’da trafik kazası: 1 ölü İzle

Kaza yerinden genel ve detay

( HATAY -HD)- 27 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti HATAY

Hastane Jandarma Trafik Kazası Ağır Yaralı Direksiyon 


- Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle takla atan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Antakya-Kırıkhan karayolunda seyir halinde olan 27 yaşındaki Erhan Uğur’un kullandığı 46 HU 184 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeride çarpıp, takla atarak durabildi. Olay yerine gelen jandarma ve emniyet ekipleri ağır yaralı olan Oğuz’u ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesine kaldırdı. Oğuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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