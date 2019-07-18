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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Kaza yapan araç

( HATAY )- Hatay’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 8 kişi de yaralandı HATAY

Hastane Cenaze Trafik Kazası Ağır Yaralı 


- Hatay’ın Altınözü ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Kaza, Çetenli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz H. (44) hakimiyetindeki 31 ZL 360 plakalı kamyonet, virajı alamayınca yolun 3 metre altında bulunan tarlaya devrildi. Kazada araç içinde sıkışan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeynep H. (60), hastanede hayatını kaybetti. Kazada, araç sürücüsü Cengiz H. ise ağır yaralanırken, araçta bulunan 7 kişi de yaralandı. Ağır yaralanan Cengiz H. Altınözü Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybeden Zeynep H.’nin cenazesi Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Büşra H. (10), Fatma H. (14), Ayşegül H. (8), Ayten H.(15), Nilgün H. (40), Cevdet H. (65), Cengiz H. (45) ise ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.
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