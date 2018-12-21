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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

Hatay'da trafik kazası: 1 ölü

- Hatay 'da yoğun sis kazaya neden oldu - 1 ölü - Kaza yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Yoğun siste ilerleyen araçlardan detaylarHATAY (AA) - Hatay 'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.Sedat Çolakoğlu'nun kullandığı 31 UZ 868 plakalı otomobil, Antakya - İskenderun yolu Maraşboğazı mevkisinde, yol kenarındaki satıcıdan aldığı sebzeleri aracının bagajına koymak için duraklayan 31 SD 352 plakalı otomobilin sürücüsü Sebahattin Düzel'e (57) çarptı.İki araç arasında kalan Düzel, olay yerinde hayatını kaybetti.Çolakoğlu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Kazanın, bölgede etkili olan sis nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Polis Trafik Kazası Polis Ekipleri 

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