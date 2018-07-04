Hatay’da trafik kazası: 1 ölü

-ARACİN ALTİNA DESTEK KOYMA ANİ CEP TELEFONU görüntüsü

-VİNCLE ARACİN BAGLANMASİ görüntüsü

-VİNCE BAGLANAN ARACİN KALDİLMASİ görüntüsü



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Arsuz ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere kaza, Arsuz Üçgüllük kavşağı mevkiinde meydana geldi. Gönan A. yönetimindeki 31 D 4181 plakalı minibüs ile Cihan Özgür Özsüren yönetimindeki 17 LK 939 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Cihan Özgür Özsüren minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen Arsuz ilçe Trafik Büro Amirliği ekipleri trafikte kontrolü sağlarken, minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsünü çıkartmak için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ettiler. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni vincin minibüsü kaldırması ile çıkartılabildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (MSM-Y)

