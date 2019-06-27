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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da tır ile otobüs böyle çarpıştı İzle

Hatay’da tır ile otobüs böyle çarpıştı İzle

Tırın otoyolda ilerlemesi

Yolcu Otobüsü Otobüs Şoförü 

-Bağlantı yolundan otobüsün gelişi
-Çarpışma anı
-Kaza sonrası fotoğraflar

( HATAY )- Yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı HATAY

- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsünün tır ile çarpışması sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Diyarbakır'dan Hatay'a gitmekte olan 21 GS 925 plakalı Ş.P.'nin (50) kullandığı yolcu otobüsü Dörtyol ilçesi otoban bağlantı yolunda N.D.’nin (45) kullandığı 31 V 9641 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ile birlikte yolcu olarak bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi 112 ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 yaralının taburcu edildiği 4 yaralının da tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (ELF-
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