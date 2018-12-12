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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da tarım arazileri sular altında kaldı

Hatay’da tarım arazileri sular altında kaldı

sular altında kalan tarım arazileri detay

Sağanak Yağış Tarım 

-çiftçi Beyazıt Gezer röp
-Hürü Önal röp
-sular altında kalan yol detay
-sular altında kalan tarım arazileri detay
-tarlalarda ki kazlar detay
-sular altında kalan tarım arazileri detay
-kadın sular altında kalan yoldan geçerken detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da etkili olan yağışlar sonrasında Amik Ovası’nda ekili tarım arazileri sular altında kaldı. Hatay’da etkili olan sağanak yağışlar sonrasında kentte hayatı olumsuz etkilerken Amik Ovası’nda birçok ekili tarım arazileri de sular altında kaldı. Antakya ilçesine bağlı Aşağıoba Mahallesi’nde, etkili olan sağanak yağışın ardından ekili tarım arazilerinin sular altında kalması sonrasında çiftçiler mağdur oldu. Aşağıoba köyü sakinlerinden çiftçi Beyazıt Gezer buğday ekili tarlalarının sular altında kaldığını belirterek, “2-3 günden beri sağanak yağış dolayısı ile buğday ekili tarlalarımız sular altında kaldı. Bir çözüm getirilmesini bekliyoruz, çok zor durumdayız. Arazilerimiz komple telef oldu, suyun altında kaldılar. Devletimizden yardımlarını esirgememesini istiyoruz” dedi.
Hürü Önal ise yağışların her zaman kendilerini etkilediğini, tarlalarının sular altında kaldığını ve mahsul alamadıklarını belirterek devletten yardım istediklerini dile getirdi.
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