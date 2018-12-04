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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay’da Suriye uyruklu 30 göçmen yakalandı İzle

Hatay’da Suriye uyruklu 30 göçmen yakalandı İzle

Emniyetteki göçmenlerden detay

( HATAY ) HATAY

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Dolar 


- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen Suriye uyruklu 30 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda uygulama yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, durumundan şüphelendikleri 42 MA 2143 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Güvenlik güçlerinin "dur" ikazına uymayarak kaçan minibüs kovalama sonucu İnönü Bulvarı'nda durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 30 kaçak göçmeni yakaladı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan kaçak göçmenler sınırdan geçerek 8 bin dolar karşılığında Fransa’ya gideceklerini ifade etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu şahısların ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.
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