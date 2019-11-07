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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı Haberi

Hatay'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı Haberi

- Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlardan görüntüler - Polislerin evlerde yaptığı aramalar - Baskınlarda ele geçirilen tabana, mermi , şarjör, pompalı tüfek ve dökümanlardan görüntü - Antakya'daki operasyonda, 3 firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyorHATAY (AA) - Hatay 'ın Merkez Antakya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, suç işlemek üzere örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakma gibi suçlara karıştığı öne sürülen "Dikler" adlı suç örgütüne operasyon düzenledi.
Sabahın erken saatlerinde özel harekat polislerinin de katılımıyla 22 adrese yapılan baskında 19 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 4 tabanca ve tabancalara ait mermi ve şarjörler, 8 pompalı tüfek, 14 senet, 250 gram esrar, 5 uyuşturucu hap ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Uyuşturucu Suç Örgütü Nitelik Pompalı Tüfek Özel Harekat Polisleri 

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