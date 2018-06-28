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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da 'St.Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı' kutlamaları başladı

Hatay’da 'St.Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı' kutlamaları başladı

Ayin

İncil Kalaba Alabalık 

-dualar okunması
-çocukların bekleyişi
-İncil'in okunması
-kilise alanında tur
-vatandaşların duası
-kalabalık görüntüsü
-kiliseden görüntüler

( HATAY ) Hatay’da "St.Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladı HATAY

- Hatay’da "St.Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi’nde tören düzenlendi.
Çanların çalınmasıyla birlikte Hıristiyan vatandaşlar Antakya Ortodoks Kilisesi'nde buluştu. St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı Antakya Ortodoks Kilisesi’nde düzenlenen ayini Aziz İlyas Manastırı Baş rahibi Episkopos Kostantine Keyyel yönetti. Duaların okunduğu ayinde Hristiyan vatandaşlar mum yakarak dilekte bulundu. Antakya Ortodoks Kilisesi’nde törenle St.Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı" kutlamaları başladı.

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