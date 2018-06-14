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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Hatay’da sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

İskenderun Adliyesi genel

Sosyal Medya Propaganda Terör Örgütü Trol 

-Zanlı adliyeden çıkartılışı genel
-Adliye genel

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekipleri, PKK /KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı iddiasıyla Abdurrahman A.’yı gözaltına aldı. Aslan’ın Dörtyol ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise, 1 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden sonra emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İskenderun Adliyesi’ne sevk edilen Abdurrahman A. çıkarıldığı mahkemece, ‘terör örgütü propagandasını yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MSM-Y)
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