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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay’da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Hatay’da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Bebekten detay

Bebek Polis Terk Edilmiş Bebek Sağlık Ekipleri Irak 

-Çevredekiler detay
-Polisin bebeği kucağında tutması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'da, akşam saatlerinde kaldırımın kenarına terk edilmiş halde bebek bulundu. Olay, Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan Çarşısı diye anılan bölgede kaldırımın kenarında bulunan bebeği görenler durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bebek ambulansla Hatay Devlet Hastanesine götürüldü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği kimin bıraktığını öğrenmek için çalışma başlattı.
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