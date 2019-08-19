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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

Hatay’da sınır birliklerine tank sevkiyatı sürüyor

Tırların üzerine yüklü tanklarla geçişi

( HATAY ) HATAY

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- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay’da sınır noktalarında görevli birliklere takviye tank ve askeri araç sevkiyatını sürüyor. Hatay’ın Suriye sınırına yakın bölgelerine takviye amacı ile gönderilen askeri personel ve zırhlı araçların sevkiyatı devam ediyor. Konvoyda bulunan tırların üzerinde tank ve çeşitli askeri ekipmanlar ile sevkiyat konvoyu, sınırda konuşlu birliklere intikalini sürdürüyor. Çeşitli birliklerden Hatay’a gelen zırhlı askeri araçların alınan güvenlik önlemleri dahilinde takviye olarak Suriye sınırındaki askeri birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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