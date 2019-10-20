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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

İskenderun semalarında şimşeklerin çakması

( HATAY ) HATAY

Sağanak Yağmur 


Hatay’da İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Hatay’da İskenderun Körfezi’nde gece boyunca etkili olan sağanak yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. İskenderun’da gece boyunca etkili olan yağmur sırasında ortaya çıkan şimşekler, izleyenlere unutulmaz bir gösteri sundu. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.
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