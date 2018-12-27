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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da şiddetli yağış

Hatay'da şiddetli yağış

- Belediye ekiplerinin iş makinesiyle yol temizleme çalışması - Trafik ekiplerinin yolda emniyet tedbiri alması - Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda Yayladağı - Antakya yolu tek yönlü ulaşıma kapandıHATAY (AA) - sebebiyle meydana gelen heyelanda Yayladağı - Antakya yolu tek yönlü ulaşıma kapandı.Yayladağı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Yayladağı - Antakya kara yolunun üçüncü kilometresinde heyelan meydana geldi.Heyelanda yamaçlardan akan toprak, kaya parçaları ve ağaç kökleri nedeniyle yol tek yönlü ulaşıma kapandı.Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri tedbir alarak trafik akışını sağladı.Yaklaşık 1 saat tek yönlü trafiğe kapatılan yol, Yayladağı Belediyesi ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

İş Makinesi Şiddetli Yağış 

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