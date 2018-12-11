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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Hatay’da sele kapılan hayvanlar telef oldu Haberi

Hatay’da sele kapılan hayvanlar telef oldu Haberi

Ahırdan detay

Tarım Bild Şiddetli Yağış Hayvan 

-Dereden su akması
-Feyyaz Çoban'ın ahırı göstermesi
-Feyyaz Çoban röportajı
-Feyyaz Çoban'ın kurtarılan koyunları göstermesi
-Kurtarılan koyunlardan detay
-Tarım arazisinden detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da derenin taşması sonucu sele kapılan 12 küçükbüş hayvan telef oldu. Hatay’da gece geç saatlerden sabaha kadar etkisini gösteren şiddetli yağış sonrasında Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesi’nde bulunan çiftçi Feyyaz Çoban’ın 14 koyunu taşan dereden dolayı sele kapıldı. Sadece 1 tanesi ahırda kalırken, arama çalışmaları sonucunda sadece 2 tanesini bulabildi. Çiftçi Feyyaz Çoban sabah saatlerinde hayvanlarına yem vermek üzere ahıra geldiğini ancak hayvanlarının yerinde olmadığını gördüğünü belirterek, “Gece şiddetli bir yağmur vardı. Sabah hayvanları yemleye geldiğimde derenin taştığını gördüm ilk etapta. Hayvanları çıkarmak istedim sadece bir hayvanım kalmış, hepsi telef olmuş. Yani dere almış hayvanları götürmüş. Arama çalışması yaptık sadece 3 tanesini bulabildim. Ahırımda sadece 2 tane koyunum kaldı, 12 tanesi yok. Ben devlet büyüklerimden yardım istiyoruz. Ben mağdurum, ahırım durumu görüyorsunuz. Ufak bir işletmeciyim ben, bu işe yeni başladım, kredi çekmiştim ben, o yüzden zor durumdayım, mağdurum” dedi.
Ayrıca bölgede bulunan bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.
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