Hatay’da şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı İzle

-Çiçekle Şehitliğe giren genç

-Şehitlikte dua eden vatandaşlar (detaylı)

-Vatandaşların mezarlıklar için çiçek alması

-Asri mezarlığına akın eden vatandaşlar

-Asri Mezarlığı girişi

-Asri Mezarlığı içerisinden kalabalık geçişi



( HATAY ) HATAY



- Hatay'da, Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlıklar dolup taştı. Merkez ilçe Antakya’da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar, camilerden sonra soluğu şehitlikte ve Asri Mezarlıkta aldı. Şehit mezarlarına Türk bayrakları koyulurken, şehit aileleri dualar edip, şehitlerin mezarları başında Kuran okudu. Mezarlık girişlerinde satılan çiçeklerden alan vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip çiçekler bırakıp dua okudu. Yoğun kalabalığın yaşandığı mezarlıklara Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz otobüsler tahsis edildi.

