Hatay'da sazlık yangını

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( HATAY )- 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı HATAY
- Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın, Deniz Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda çıktı. Olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. 7 noktaya sıçrayan yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 4 hektarlık sazlık alanın yandığı belirtildi. (ALC-ADN-Y)
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