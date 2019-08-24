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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay’da salça sezonu açıldı

Hatay’da salça sezonu açıldı

Domates tepsiye koyulurken detay

Buzdolabı Irak 

-Domates çuvala koyulup basılması
-Domates ezilmesi
-Ezilen domatesin suyu
-Domatesin suyunun alınması
-Domates suyunun leğene aktarılması
-Yanan leğen
-Kaynayan domates suyu
-Şaban Gülsever röportajı

( HATAY -ÖZEL)- Çocuklarıyla birlikte evinin önünde salça yapan 41 yaşındaki 4 çocuk babası Şaban Gülsever, bu işten keyif aldığını söyledi HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde kışlık salça yapımına başlandı. Vatandaşlar, evlerinin damında domates salçasını kendi elleriyle yapmayı tercih ediyor. Bahçelerden toplanan domatesler, odun ateşinde iyice kaynatıldıktan sonra tepsilere dökülerek suyunu çekmesi için damda güneşlenmeye bırakılıyor. Güneşte suyunu çekerek katılaşan domates salçası, daha sonra bidonlara doldurularak, tüketilmek üzere buzdolabı veya serin yerlerde beklemeye alınıyor. Çocuklarıyla birlikte evinin önünde salça yapan 41 yaşındaki 4 çocuk babası Şaban Gülsever, "Domatesleri halden alıp getiriyoruz. Daha sonra güzelce yıkayıp temizleyip yayık makinesinde karıştırdıktan sonra suyunu alıp büyük leğenlere koyuyoruz, 6 veya 7 saat kaynatıp salçayı elde ediyoruz" dedi.
Gülsever, salçanın katılaşmasına yakın tuzunu eklediklerini, pişirme aşamasından sonra temiz büyük leğenlerde güneşte 2 veya 3 gün beklettiklerini belirterek, "Güneşte kurutulduktan sonra plastik kavanoz yada cam kavanozlara koyup ürünümüzü organik doğal olarak pazarlamaya sunuyoruz. Bu işi zevk alarak yapıyoruz" dedi.

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