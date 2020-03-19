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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

Hatay'da sağlık çalışanları balkonlardan alkışlandı

Sağlık çalışanlarını balkondan alkışlayan insanlar

Sağlık Çalışanları Kışla 

-İtfaiye personellerinin destek için yapmış olduğu görsel

( HATAY )- Sağlık çalışanları için ateş yaktılar HATAY

- Türkiye'de korona virüs vakaları artarken yoğun çalışma koşulları ile emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ve destek için vatandaşlar saat 21.00'den itibaren balkonlara çıkarak tüm sağlık çalışanlarını alkışladılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bugünkü çağrısı karşılık buldu. Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi, Hatay'ın ilçelerinde bulunan insanlar balkondan sağlık çalışanlarını destek için alkışladı Kentte farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise İtfaiye Müdürlüğünde yere görsel yaparak sağlık personellerine mesaide destek verdi.
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