Hatay'da sağanak

- Sağanak yağışın ardından yollarda oluşan su birikintisi - Araçların su birikintisi oluşan yolda ilerlemesi - Bazı iş yerlerini su bastı, yollarda birikintiler oluştuHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte yaklaşık 2 saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda, yollarda su birikintileri oluştu.Araçların ilerlemekte zorlandığı görülürken bazı noktalarda trafikte aksamalar meydana geldi.Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.
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