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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Hatay'da sağanak

Hatay'da sağanak

- Göçük olan alandan görüntü - Sağanak nedeniyle camide oluşan hasarHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Yağış nedeniyle Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, çöken istinat duvarı Birlik Camisi'nde hasar oluşturdu. İstinat duvarı yıkılan cami ibadete kapatıldı.Sağanak, mahalle güzergahındaki yolun bir bölümünde de çökme yaşanmasına neden oldu.Trafik akışında aksamalar meydana gelen bölgede önlem alan jandarma, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Güzergah Jandarma İstinat Duvarı 

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